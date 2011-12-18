Мороз - про закриття справи Кучми: Це замовне рішення і платне

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає, що Генеральна прокуратура має звернутися з апеляцією на рішення Шевченківського суду у справі проти екс-президента України Леоніда КУЧМИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ сказав в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив: «Я переконаний, Генпрокуратура повинна зробити апеляцію і відновити своє рішення про порушення кримінальної справи».

Говорячи про рішення Шевченківського суду, О.МОРОЗ сказав: «Це замовне рішення, платне, скоріш за все, рішення».

«Воно є спробою відбілити КУЧМУ, відвести від відповідальності за злочин чи за злочини, або від причетності до цих злочинів певної мірою», - додав О.МОРОЗ.

За його словами, «мова не йде про те, що треба КУЧМУ в тюрму посадити, але треба назвати речі своїми іменами. Я ніде не говорив, що КУЧМА сказав «убити Гонгадзе», але те, що смерть Гонгадзе була зв’язана з діями органів влади, міліції, зокрема, це доконаний факт».

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура у березні цього року порушила кримінальну справу стосовно Л.КУЧМИ. Його звинувачували у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели згодом до вбивства журналіста Г.Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу у редакції 1960 року). Л.КУЧМІ було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

16 листопада адвокати колишнього Президента Сергій УЛЬЯНОВ і Віктор ПЕТРУНЕНКО подали скаргу до Печерського райсуду Києва про скасування постанови про порушення кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ у зв`язку з її безпідставністю.

14 грудня Печерський райсуд визнав, що Генпрокуратура безпідставно порушила кримінальну справу проти Л.КУЧМИ.

Адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО заявила, що це рішення суду буде оскаржене.

16 грудня в ефірі телеканалу «Інтер» генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА заявив, що у понеділок, 19 грудня, буде подано апеляцію на рішення Печерського районного суду Києва про скасування постанови прокуратури про порушення кримінальної справи стосовно колишнього Президента України Л.КУЧМИ. «Ми не згодні з цим рішенням. Вважаємо, що кримінальна справа має бути розслідувана і розглянута у повному обсязі у суді. Наше процесуальне право – апелювати, і така апеляція буде у понеділок направлена», - підкреслив генпрокурор.