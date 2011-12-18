Соратникам Луценка заборонили навіть підходити до нього

Суддя Сергій Вовк заборонив будь-які контакти народних депутатів з екс-міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком.

Про це заявив народний депутат від НУ-НС Олесь Доній, повідомляє прес-служба "Народної самооборони".

"Нам заборонили будь-які контакти. Раніше суддя дозволяв депутатам зустрічатися в СІЗО. Я цим скористався. Але ось вже 2 місяці йде інформаційна блокада", - повідомив Доній, відповідаючи на питання про те, чи носить він передачі для Луценка в СІЗО.

За словами Донія, депутатам навіть заборонили розмовляти з Луценком під час судових засідань. Політик уточнив, що до нього не можна навіть підходити.

"Очевидно, пішло вказівка виключити доступ інформації до Луценка і Тимошенко. Влада хоче закрити їх від світу", - зазначив народний депутат.

Доній також пообіцяв, що вітати Луценка з Новим роком соратники будуть з гумором.

"Акції можуть бути різноманітні. У Юри добре почуття гумору. Тому треба зробити для привітання щось з гумором", - сказав він.

У той же час Доній наголосив, що "підтримка - не тільки привітання".

"Те, що люди звертають на це увагу, це теж форма підтримки. І прийти до Юри в суд, просто подивитися і показати, що ти серед тих, хто стоїть пліч-о-пліч, це теж підтримка", - сказав депутат.

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