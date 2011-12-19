Кабмін залишився без новорічного корпоративу

Чиновники Кабміну не святкуватимуть Новий рік усім колективом, повідомив на своїй сторінці в Facebook прем`єр Микола Азаров, пише газета "Сегодня".

«У Кабінеті Міністрів корпоративи не проводяться. У певний день всі співробітники збираються у Великому залі, і прем`єр-міністр вітає їх з Новим роком. На цьому все закінчується», - написав Азаров у відповідь на запитання одного з користувачів.

Як розповів газеті екс-прем`єр Анатолій Кінах (2001-2002 рр..), при ньому, та й при інших керівниках урядів ритуал був такий само: жодних загальних корпоративів. «По підрозділах, звичайно ж, накривали стіл в останній робочий день. Я не перешкоджав. Думаю, що ця традиція збереглася».

А от у Київраді, нагадаємо, на корпоративі погуляють. Там вже збирають по 125 грн з носа (інше додасть профспілка) на новорічний фуршет в кулуарах сесійної зали.