Суддя під вигуки «ганьба!» зачитує діагноз Тимошенко

Апеляційний суд Києва за відсутності екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО продовжує розгляд її скарги на вирок, винесений 11 жовтня Печерським районним судом Києва у газовій справі.

Як передає кореспондент УНІАН, скаргу Ю.ТИМОШЕНКО розглядає колегія суддів у складі Олени СІТАЙЛО, Тетяни ФРИЧ та Ольги ЮРДИГИ.

«За рішенням суду здійснюється технічний запис за допомогою системи "Феміда", а також для забезпечення принципу відкритості у судовому засіданні здійснюється відеотрансляція до зали, в якій знаходяться журналісти», - повідомила на початку засідання О.СІТАЙЛО.

Суддя констатувала, що "засуджену ТИМОШЕНКО на судове засідання не доставлено". "Про розгляд справи ТИМОШЕНКО була повідомлена належним чином. До суду з СІЗО надійшли довідки із заявою Юлії Володимирівни", - додала головуюча у справі суддя.

За її словами, у довідці СІЗО, датованій 15 грудня, зазначається діагноз Ю.ТИМОШЕНКО. Проте, коли суддя почала оприлюднювати цей діагноз, депутати, присутні у залі, почали скандувати "Ганьба!", а захисники - вимагати відвід судді через оприлюднення діагнозу Ю.ТИМОШЕНКО.

Проте, яке саме захворювання діагностовано Ю.ТИМОШЕНКО, не чутно, оскільки слова судді перекривають депутати своїм скандуванням.

Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд Києва на засіданні 14 грудня відмовився на вимогу захисту Ю.ТИМОШЕНКО провести судове слідство у цій справі – запросити та допитати свідків, експертів, провести додаткові експертизи та очні ставки.