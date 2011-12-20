Наливайченко: на зустрічі з лідерами ЄС опозиція говорила про вибори

Європейський Союз має і надалі підтримувати європейські устремління України, заявив голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО після зустрічі представників української опозиції з делегацією ЄС у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», у ході розмови з європейськими політиками В.НАЛИВАЙЧЕНКО висловив вдячність Європейському Союзу і зокрема Європарламенту, який підтримує європейські устремління України і розрізняє дії сьогоднішнього політичного режиму та прагнення і вибір простих українців.

«Ми хочемо, щоб наші діти жили у вільному суспільстві, щоб вони могли навчатися у найкращих світових університетах, ми хочемо спрощення візового режиму для українців та відкриття європейських ринків для наших підприємців», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО. Він наголосив, що досягнути цього можна, лише приєднавшись до вільної європейської спільноти з демократичними цінностями.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО також повідомив, що на зустрічі з делегацією Євросоюзу обговорювалось питання майбутніх парламентських виборів в Україні.

«Йшлося про те, щоб підтримати чесні вибори, підтримати неурядові громадські організації, які хотіли б брати участь у виборах в якості спостерігачів, членів дільничних виборчих комісій, і саме на це спрямувати європейську допомогу тут і зараз», - зазначив він.