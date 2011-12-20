У НУ-НС не виключають, що люди підуть рятувати Тимошенко з СІЗО

У "Нашій Україні - Народній самообороні" припускають, що, якщо ситуація навколо Юлії Тимошенко не зміниться, люди прийдуть до Лук'янівського СІЗО і фізично витягнуть звідти екс-прем'єра.

Про це у коментарі Gazeta.ua заявив лідер Партії захисників вітчизни, народний депутат від НУ-НС Юрій Кармазін.

Зокрема, на його переконання, в Україні панує вибіркове правосуддя.

"Якби Апеляційний суд Києва був судом, то ми могли говорити про те, що він допоможе не Тимошенко - він допоможе усьому суспільству, Україні. Але цей орган поки що не хоче стати судом. А ми ще сподіваємось на нього!" - відзначив Кармазін.

На думку депутата, якби українське суспільство зібралось звільнити Тимошенко, то "її могли б витягнути із слідчого ізолятора абсолютно спокійно".

"І якщо так далі піде, то так, очевидно, і станеться. Її просто витягнуть із СІЗО як таку, яка сидить там незаконно. Ось до чого сьогодні спонукає наше "правосуддя", - зауважив парламентарій.

Він додав, що чинна влада своєю поведінкою провокує людей на радикалізм.

"Хіба це в інтересах Януковича? І Сергій Головатий (нардеп-регіонал - ред.) сказав, що суд над Тимошенко - це найбільша провокація проти Януковича... Але не лише проти нього, а й проти усієї України", - наголосив Кармазін.

За його словами, коли Тимошенко допитували у камері 12 годин, це робили навмисно для того, щоб спровокувати реакцію європейського товариства."Тимошенко і Луценко свідомо обрані, аби провокувати цивілізоване людство для того, щоб Україну не допустити до складу загальної європейської сім'ї", - підсумував Кармазін.