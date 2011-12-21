Адвокат вдови Гонгадзе подала скаргу на рішення суду щодо Кучми

Адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО подала скаргу до апеляційного суду м. Києва на рішення Печерського райсуду столиці, який скасував постанову Генпрокуратури про порушення кримінальної справи проти екс-президента України Леоніда КУЧМИ за підозрою у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це В.ТЕЛИЧЕНКО повідомила УНІАН.

«Я підготувала і сьогодні поштою через Печерський районний суд направила до апеляційного суду відповідну скаргу на це рішення», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура в березні цього року порушила кримінальну справу щодо Л.КУЧМИ. Його звинуватили в перевищенні влади і службових повноважень, які призвели згодом до вбивства журналіста Г.Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу в редакції 1960 року). Стосовно Л.КУЧМИ було вибрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

16 листопада адвокати колишнього Президента Сергій УЛЬЯНОВ і Віктор ПЕТРУНЕНКО подали скаргу в Печерський райсуд Києва про скасування постанови про порушення кримінальної справи щодо Л.КУЧМИ у зв`язку з її безпідставністю.

14 грудня Печерський райсуд визнав, що Генпрокуратура безпідставно порушила кримінальну справу щодо Л.КУЧМИ.

19 грудня Генпрокуратура України подала апеляцію на рішення Печерського районного суду Києва про скасування постанови про порушення кримінальної справи щодо Л.КУЧМИ за звинуваченням у причетності до вбивства журналіста Г.Гонгадзе.