Круглий стіл «Чи стане Україна частиною Євразійського союзу?»

У п'ятницю, 23 грудня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чи стане Україна частиною Євразійського союзу?». Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Питання, винесені на обговорення: Підсумки саміту Україна-ЄС. Переговори в Москві: що залишилося за кадром? Чи змінився зовнішньополітичний вибір України? Чи готова Україна поступитися частиною свого суверенітету заради низької ціни на російський газ? Учасники круглого столу: 1. Олег ВОЛОШИН – директор Департаменту інформаційної політики МЗС України. 2. Володимир ОГРИЗКО – екс-міністр закордонних справ України. 3. Ніко ЛАНГЕ – керівник Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні. 4. Віктор МАТЧУК – народний депутат України («Наша Україна») 5. Олексій УРІН – радник, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні. 6. Олександр СУШКО – науковий директор Інституту євроатлантичної співпраці. Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).

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