Круглий стіл «Чи стане Україна частиною Євразійського союзу?»
У п'ятницю, 23 грудня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чи стане Україна частиною Євразійського союзу?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
Підсумки саміту Україна-ЄС.
Переговори в Москві: що залишилося за кадром?
Чи змінився зовнішньополітичний вибір України?
Чи готова Україна поступитися частиною свого суверенітету заради низької ціни на російський газ?
Учасники круглого столу:
1. Олег ВОЛОШИН – директор Департаменту інформаційної політики МЗС України.
2. Володимир ОГРИЗКО – екс-міністр закордонних справ України.
3. Ніко ЛАНГЕ – керівник Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні.
4. Віктор МАТЧУК – народний депутат України («Наша Україна»)
5. Олексій УРІН – радник, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні.
6. Олександр СУШКО – науковий директор Інституту євроатлантичної співпраці.
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Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).