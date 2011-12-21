Круглий стіл «Чи стане Україна частиною Євразійського союзу?»

15:57, 21 грудня 2011
Політика
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У п'ятницю, 23 грудня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чи стане Україна частиною Євразійського союзу?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

Підсумки саміту Україна-ЄС.

Переговори в Москві: що залишилося за кадром?

Чи змінився зовнішньополітичний вибір України?

Чи готова Україна поступитися частиною свого суверенітету заради низької ціни на російський газ?

Учасники круглого столу:

1. Олег ВОЛОШИН – директор Департаменту інформаційної політики МЗС України.

2. Володимир ОГРИЗКО – екс-міністр закордонних справ України.

3. Ніко ЛАНГЕ – керівник Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні.

4. Віктор МАТЧУК – народний депутат України («Наша Україна»)

5. Олексій УРІН – радник, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні.

6. Олександр СУШКО – науковий директор Інституту євроатлантичної співпраці.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).

 

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