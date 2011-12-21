Азаров заборонив міністрам Кабміну виїжджати з Києва?

Сьогодні у Москві уповноважені України та Росії передбачають узгодити остаточний варіант пакету міжурядових угод щодо «газового питання». Про це ZN.UA повідомило джерело у Кабінеті міністрів України.

На сьогоднішньому засіданні українського уряду міністрів зобов`язали не залишати Київ протягом найближчих двох днів у зв`язку з можливим проведенням у цей час позачергового засідання Кабміну.

Метою засідання має стати легалізація угод для передання до Верховної Ради для ратифікації. Цілком імовірно, під час цього буде порушено процедуру, оскільки, згідно з українським законодавством, для такої дії Кабінет міністрів має збиратися двічі. Спочатку — для затвердження проекту, а потім, після підписання прем`єром, — для подання Верховній Раді на ратифікацію. Однак, на думку уряду, виконання всіх процедур не дасть можливості Кабміну внести зміни до бюджету України-2012 у цьому році, оскільки це можливо лише після ратифікації угод Верховною Радою.

За словами джерела ZN.UA у парламенті, додатковою проблемою для виконавчої влади є те, що наступний тиждень у Верховній Раді є непленарним. Аби вирішити колізію, представники Партії регіонів вже провели перемовини з головою ВР Володимиром Литвином про можливе позачергове засідання парламенту для ратифікації угод.

Поки ж, за словами джерела з КМУ, проект бюджету підготовлено у двох варіантах: з ціною на газ $415 за 1000 кубометрів і $315 — ціною, яка останньою звучала на перемовинах президентів України та Росії (контрактна ціна, мінус $100 знижки за базування Чорноморського флоту, мінус 25%). У другому варіанті економія українських підприємств складе близько $2 млрд на рік. Нагадаємо, що у Москві на перемовинах залишаються міністр юстиції Олександр Лавринович і керівник Міненерговугілля Юрій Бойко.

Про те, на які поступки піде Україна у «газовому питанні» членів уряду повідомлено не було. Достовірно відомо, що Російська Федерація стане співвласником української ГТС. Проте нез`ясованим залишається той факт, хто саме і в яких частках буде володіти ГТС, а також чи збережеться монополія України на газові сховища.

Нагадаємо, що сьогодні президент України Віктор Янукович повідомив, що, на його думку, ціна на російський газ для України не повинна бути вищою за $250. При цьому Україна вважає важливим створення тристороннього газового консорціуму за участю, як РФ, так і ЄС.

«Ми бачимо наш інтерес у зниженні ціни на газ до рівня європейського, справедливого. А з урахуванням того, що ми уклали харківські угоди, звичайно, що будемо вимагати (і ми отримаємо це) знизити від цього рівня ціну на $100... Ми вважаємо, що ціна в Україні не повинна бути вищою, ніж $250. А якою вона буде — важко сказати», — повідомив він.