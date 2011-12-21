В Азарова стверджують, що екстрено засіли через бюджет, а не через газ

Кабінет міністрів розпочав у середу на позачерговому засіданні розгляд проекту державного бюджету на 2012 рік.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, відповідне рішення було ухвалено після консультацій з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ - для того, аби не затягувати бюджетний процес і не ставити його у залежність від газових переговорів з Росією.

"Ми прийняли рішення, що не можна зараз бюджетний процес ставити у залежність від термінів досягнення домовленостей", - сказав прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ.

Прем`єр додав, що сьогодні уряд має намір схвалити проект держбюджету на 2012 рік, а ввечері передати його до Верховної Ради з тим, щоб завтра бюджетний комітет парламенту його розглянув і в п`ятницю виніс на розгляд народних депутатів - щоб бюджет набув чинності з 1 січня 2012 року.