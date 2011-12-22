Українська партія пропонує опозиції своє ім'я

Українська партія підтримує звернення Юлії ТИМОШЕНКО до опозиційних сил про консолідацію та об’єднання заради майбутнього України на основі нейтральної партії з висуненням єдиного списку на парламентських виборах 2012 року.

«Вважаємо звернення правильним та своєчасним», - йдеться в заяві Політичної ради Української партії, переданій УНІАН.

«Причин для цього декілька, - вважають у Політраді УП. - Стрімко зростають зовнішні загрози. Світ ще більше заглиблюється у фінансову кризу, сповільнюються темпи зростання економік у найбільших країнах світу, гарантах економічної стабільності – США та Китаї, загостюються відносини на Близькому Сході, далеко не однозначні процеси відбуваються у Російській Федерації».

Не менш значущими є зміни в України, йдеться в заяві: «згортання демократичних прав та свобод, неспроможність та небажання відстоювання національні інтереси, сепаратистські заяви про відділення того чи іншого регіону, свідоме потурання провокаціям, що ділять суспільство навпіл, на зразок дев`ятого травня у Львові чи обмеження у правах чорнобильців, афганців і загалом пенсіонерів, фактично вето на проведення національно-патріотичних заходів на головному майдані країни».

Українська партія наголошує, що «з самого початку політичних процесів найновітнішої історії висловила свою чітку позицію – необхідна консолідація та об`єднання навколо морально-етичних цінностей. Це власне той міцний фундамент, після зведення якого можна складати цеглини української державності. Українська партія вважає, що таким фундаментом мала б стати «Хартія ділової, адміністративної, громадської та політичної етики України». Ми підтримали усі запропоновані ініціативи об`єднання опозиції. На жаль, повноцінного єднання так і не відбулось».

«Хочемо звернути увагу громадськості, що разом з заявою Ю.ТИМОШЕНКО країна отримала ще один шанс. Втративши і його, можемо втратити Україну», - наголошується в заяві.

Голова Української партії Ігор НАСАЛИК наголошує, що партія - «за міжпартійний політичний діалог, заснований на засадах рівності та повазі один до одного. Мета – вироблення засад чесної поведінки на виборах. Для цього політичним лідерам слід відкласти в сторону свої образи та амбіції, сісти за стіл переговорів та укласти «Меморандум про спільні дії».

«Українська партія закликає до об’єднання усі опозиційні патріотичні сили та рухи. До об`єднання з метою виступу єдиним згуртованим фронтом, висунення єдиного списку, а також з метою уникнення деструктивної конкуренції на мажоритарних округах та висунення єдиного кандидата по кожному мажоритарному округу», йдеться в заяві.

При цьому в документі зазначається: «Розуміючи, що кришталево чистих партій практично не існує, Українська партія пропонує громадськості розглянути можливість об`єднання опозиції під своїм ім`я, а саме – Української партії».