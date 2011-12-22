Тимошенко обрала адвокатів, яких делегує у Європейський суд

Інтереси екс-прем‘єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у Європейському суді з прав людини представлятимуть адвокати Валентина ТЕЛИЧЕНКО і Сергій ВЛАСЕНКО.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, у скарзі, поданій адвокатами 10 серпня, вказується про політично вмотивоване переслідування екс-прем`єра.

Адвокати зазначають, що рішення про взяття Ю.ТИМОШЕНКО під варту було незаконним, а досудове і судове слідство проходили з порушенням норм Європейської конвенції з прав людини, зокрема, статті 3 (заборона на принизливе поводження або покарання), статті 5 (право на свободу та особисту недоторканість) і статті 18 (обмеження у застосуванні обмежень щодо прав).

У скарзі також зазначається, що умови утримання Ю.ТИМОШЕНКО у слідчому ізоляторі є неадекватними: екс-прем`єру не надається медична допомога, незважаючи на численні проблеми зі здоров`ям.

Європейський суд з прав людини долучив до матеріалів справи "Тимошенко проти України" оприлюднений 23 листопада 2011 року звіт Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

У звіті, зокрема, зазначається, що в Київському СІЗО, деякі будівлі якого побудовані 140 років тому, утримується ув`язнених більше, ніж передбачено місць. Причому більшість арештантів очікують у СІЗО або остаточного вироку, або результатів його оскарження.

У звіті також наголошується на неналежних санітарно-гігієнічних умовах у камерах. "Рівень гігієни також вкрай незадовільний: у деяких камерах представники делегації побачили тарганів, а ув`язнені також скаржилися на наявність мишей і щурів. У камерах санітарна техніка (туалет і раковина), як правило, у ветхому стані і явно недостатні для кількості ув`язнених", - йдеться у звіті Європейського комітету.

Крім того, Європейський суд з прав людини долучив до матеріалів справи "Доповідь про права людини в 2010 році" Державного департаменту США, а також Резолюцію Європейського парламенту від 9 червня 2011 року про неприпустимість вибіркового застосування кримінального права щодо колишніх представників уряду Ю.ТИМОШЕНКО.