ВР послала українських солдатів на чужу війну?

Верховна Рада ухвалила Закон «Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України у Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 247 із 311 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом схвалено указ Президента про направлення до Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго миротворчого контингенту у складі чотирьох бойових вертольотів Мі-24 і до 200 військовослужбовців.

Міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ зазначив, що завдання миротворчого контингенту України на території Конго полягатимуть у веденні повітряної розвідки, спостереження, проведення заходів стримування та вогневої підтримки наземних сил, забезпечення дій військ місії, у тому числі пошуково-рятувальних операцій.

Він зазначив, що основне озброєння контингенту – чотири бойових вертольоти Мі-24 з боєкомплектами з розрахунку по 5 на один вертоліт, техніка – 43 одиниці.

За словами міністра, безпосереднє керівництво миротворчим контингентом України у складі місії здійснюватиме командувач військ місії. Загальне керівництво миротворчим контингентом України буде здійснювати Генеральний штаб Збройних сил України.

Голова Комітету ВР з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО наголосив, що комітет проголосував проти ухвалення такого рішення.

Він зазначив, що у супровідних документах немає належного фінансово-економічного обґрунтування проекту, а також не вказано період, на який миротворчий контингент України направляється до Конго.

Як зауважив А.ГРИЦЕНКО, що внутрішньополітична та безпекова ситуація у Конго є напруженою, триває протистояння між збройними силами Демократичної Республіки Конго і незаконними збройними формуваннями, тривають масштабні соціально-політичні акції протесту, пов’язані із невдоволенням оголошеними попередніми результатами президентських і парламентських виборів, які відбулися 28 листопада 2011 року в цій країні. Він наголосив, що українських воїнів відсилають, по суті, на війну.

Верховна Рада вирішила, що контингент перебуватиме у Конго до 30 червня 2012 року.