Соболєв: Європейський суд може зняти обидва арешти Тимошенко зразу

Заступник голови фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій СОБОЛЄВ не виключає, що Європейський суд з прав людини об’єднає в одне провадження дві скарги екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО: на вирок Печерського райсуду Києва у «газовій» справі та на її повторний арешт в рамках кримінальної справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.СОБОЛЄВ заявив журналістам.

«Я переконаний, що ці матеріали, швидше за все, будуть об’єднані в одне провадження про незаконність першого арешту, і розгляд у Європейському суді буде і по першій, і по другій справі, оскільки рішення апеляційної інстанції є остаточною у справі оскарження арештів», - сказав він.

«Суддівська система, як і прокурорська система, повністю залежні від однієї людини в Україні – від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА. Саме тому вирок Ю.ТИМОШЕНКО - це фактично вирок В.ЯНУКОВИЧУ, який, на жаль, так і не зрозумів, що інтереси держави є набагато вищими, ніж особиста помста, ніж спроба розправитися з опонентами безпосередньо через суди та прокуратури, а не боротися з опонентами на чесних відкритих прозорих виборах», - голова "тіньового уряду".