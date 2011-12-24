Тимошенко переведуть в нову камеру – на чотирьох, з відеонаглядом?

Поки Тимошенко лікується в медичній частині Лук`янівського СІЗО, в закладі вчора урочисто відкрили новий корпус для жінок, який вже охрестили «Юлькіним». Заселяти його почнуть у суботу.

«Сєгодня» побувала в новенькій будівлі, де, як запевняють тюремники, кожен сантиметр, окрім туалету і душових, - під прицілом відеокамер. Це зробили для того, щоб вдень і вночі черговий зміг бачити, як поводяться арештантки. На масивних дверях - кілька замків. Сам же корпус, розрахований на 200 в`язнів, зсередини пофарбований в біло-блакитний колір (на думку психологів, це забарвлення не напружує очі).

Як пише видання з посиланням на свої джерела серед тюремників, в одній з чотиримісних камер в найближчому майбутньому вони можуть поселити і Тимошенко. «Враховуючи те, що це у неї перша судимість і вона не рецидивіст, то її доцільніше містити в чотиримісній. Наприклад, у камерах на вісім осіб буде абсолютно інший контингент. Зокрема, психічно неврівноважені люди», — сказав виданню один з керівників тюремної служби.

Як з`ясувала «Сєгодня», в чотиримісній камері, де може опинитися Тимошенко, двоє двох`ярусних нар, чотири високі залізні шафи, стіл з лавкою, а ближче до виходу — невеличкий санвузол. Холодильників і телевізорів поки немає, але тюремники говорять, що вони скоро з`являться. Якщо екс-прем`єру буде важко психологічно, то її приведуть до прямокутної кімнати, усадять в синє крісло і запропонують поговорити з психологом.