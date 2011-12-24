Скандал на сесії облради: нардепа стягнули з трибуни

На засіданні сесії Чернівецької обласної ради, яке відбувається сьогодні, 24 грудня, депутати більшості відмовилися надати слово народному депутату України із фракції "Наша Україна - Народна самооборона" Геннадію МОСКАЛЮ, який приїхав на сесію як запрошений фракцією «Фронт змін» гість.

Як передає кореспондент УНІАН, у порядку денному сесії був розгляд питання про бюджет області на 2012 рік, програма соціально-економічного розвитку Буковини на наступний рік та останнім питанням – вибори нового голови обласної ради.

Коли народний депутат вийшов на трибуну, у залі почали лунати свист, крики, незадоволення представників фракції Партії регіонів, після чого із залу до трибуни підійшов керівник фракції ПР, перший заступник голови Чернівецької ОДА Георгій ГАЛИЦЬ, який почав за поли піджака та рукави стягувати Г.МОСКАЛЯ з трибуни. Обурений народний депутат залишив сесійну залу.

Після гострих суперечок депутати більшості Чернівецької облради погодилися надати слово народному депутатові, у коридорі його почав вмовляти виступити депутат-«регіонал», начальник УМВС України в Чернівецькій області Микола ХАРАБАРА, однак Г.МОСКАЛЬ відмовився повернутися до зали.

Після цього сесію покинули три опозиційні фракції – «Фронту змін», ВО «Батьківщина» та ВО «Свобода», які висловили протест проти «закриття рота» народному депутатові-опозиціонеру, а також проти того, що в порядок денний сесії питання обрання голови Чернівецької облради було винесено останнім, 59-м питанням. (З лютого 2011 року, після смерті «регіонала» Василя Ватаманюка, який очолював обласну раду, є лише виконуючий обов’язки Валентин МАНІЛІЧ, якого навесні виключили з партії ВО «Батьківщина» «за зраду і співпрацю із злочинною владою». - УНІАН).

Згодом на терміновій прес-конференції в обласному офісі «Фронту змін» народний депутат Г.МОСКАЛЬ висловив своє обурення діями буковинських «регіоналів».

«Мене стягнули з трибуни, бо боялись, що я на цифрах доведу – Чернівецька область банкрут і на 90% дотаційна. Я хотів запитати, чому області не має звідки брати кошти на свій розвиток, водночас Чернівецька обласна митниця третя в Україні за корупцією після Одеської та Львівської», - заявив депутат.

За його словами, запропонований проект бюджету Буковини «не можна приймати в будь-якому разі, бо це зашморг на шиї кожного буковинця», а будь-яке рішення, яке буде прийняте на цій сесії без легітимного голови обласної ради, не має жодної юридичної сили. «Це все буде оскаржено у судах», - заявив Г.МОСКАЛЬ.

За його словами, «обласна адміністрація у Чернівцях, яка зараз повністю контролює і маніпулює обласною радою, спеціально, після п’ятимісячної перерви, вирішила зібрати сесію на католицьке Різдво, щоб віруючі депутати швидко, необдумано прийняли вбивчий бюджет і проголосували за нову маріонетку на посаді голови облради».

Довідка УНАІН. Чернівецька обласна рада нараховує 104 депутати. До фракції Партії регіонів входить 49 депутатів; «Фронту змін» – 23 депутати; ВО «Батьківщина» - 17 депутатів (після «чистки» фракції у ній залишилося лише шість депутатів); «Нашої України» – 9 депутатів; ВО «Свобода» – 4 депутати; Соцпартії – 1 депутат та Народної партії – 1 депутат. До опозиції себе зараховують фракції партій «Фронту змін», оновлений склад фракції партії ВО «Батьківщина» та фракція партії ВО «Свобода».