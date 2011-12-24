Москаль розповів, як на Буковині шуби стають йоршиками для унітазів

Народний депутат України, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань боротьби з оргзлочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ запевняє, що Буковина впевнено посідає третє місце в країні за рівнем контрабанди.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це політик заявив на сьогоднішній прес-конференції у Чернівцях.

«Буковина вичерпала свій економічний потенціал, а від депутатів місцевого рівня та громади статистика цю інформацію ретельно приховує: Чернівецька область впевнено посідає третє місце в країні за рівнем контрабанди», - наголосив депутат.

Г.МОСКАЛЬ переконаний, що це стало результатом провального менеджменту з боку нинішніх керівників Чернівецької області.

За його словами, для того, щоб прийняти реальний бюджет області депутати повинні володіти усією повнотою інформації. Крім того, нагадав депутат, Закон України «Про Державний бюджет України на 2012» рік досі не набув чинності.

«Буковина на 80-90 відсотків є дотаційним регіоном, тобто залежить від коштів саме Державного бюджету. І ухвалювати за таких обставин обласний бюджет, коли основний фінансовий документ країни ще не підписаний президентом, щонайменше передчасно», - переконаний політик.

«Якщо порівняти дані про проходження товарів через румунську митницю з тими, що їх показують на буковинському боці кордону, то раптом з’ясовуються цікаві речі. Наприклад, дорогі спиртні напої, шуби, годинники, словом, усі ті предмети розкоші, які обіцяв оподатковувати пан ТІГІПКО, легким порухом невідомої руки перетворюються на йоршики для чистки унітазів, цвяхи та інший непотріб. Я також підозрюю про підробку нашими контрабандистами штампів румунських митників», - заявив Г.МОСКАЛЬ.

Він повідомив, що за оприлюднення цієї інформації йому вже навіть погрожували, в тому числі вчора, коли він приїхав на Буковину, киваючи при цьому на те, які «високі» люди за усім цим стоять.

«Дійшло вже до того, що сума завданих державі через буковинську контрабанду збитків майже зрівнялася з річним бюджетом всієї Чернівецької області. Постає логічне питання: або тут всі сліпі, або в долі», - припустив народний депутат.

«Натомість на цьому тлі весь обласний бюджет дається на відкуп одній людині – голові Чернівецької обласної адміністрації, якого наділили правом перекидати кошти у міжсесійний період. Враховуючи, що майже 90 відсотків бюджету області - це дотації і субвенції, реально депутати облради розподілятимуть лише його десяту частину. Рештою сум фактично безконтрольно буде розпоряджатися одна людина», - сказав Г.МОСКАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, у субботу на засіданні сесії Чернівецької обласної ради, депутати «більшості» відмовилися надати слово Г.МОСКАЛЮ, який приїхав на сесію у якості запрошеного гостя фракцією «Фронт змін».

У порядку денному сесії був розгляд питання про бюджет області на 2012 рік, програма соціально-економічного розвитку Буковини на наступний рік та останнім питанням – вибори нового голови обласної ради.

Коли народний депутат вийшов на трибуну, у залі почали лунати свист, крики, незадоволення представників фракції Партії регіонів, після чого із залу до трибуни підійшов керівник фракції ПР, перший заступник голови Чернівецької ОДА Георгій ГАЛИЦЬ, який почав за поли піджака та рукави стягувати Г.МОСКАЛЯ з трибуни. Обурений народний депутат покинув сесійну залу.