Регіонал: Євро? На фіг воно нам потрібно було?!

Народний депутат України від Партії регіонів Володимир МАКЕЄНКО вважає, що Україні не потрібне Євро-2012.

Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода в суботу.

«Євро? На фіг воно нам потрібно було?!», - сказав він.

За його словами, «це якісь іміджеві речі, які нам дісталися у спадок від ЮЩЕНКА».

«Зрозуміла річ, що ми повинні були закінчити об’єкти і провести це Євро. А я б краще збудував щось для сільського господарства, щось для молочної та м’ясної галузей, що може годувати наших людей нормальними гарними продуктами та ще й експортувати», - заявив «регіонал».

«Тому що стадіон збудували, але його ще й фінансувати треба. А збудували якийсь свинокомплекс – робота на місцях людям, обіг грошей. І годувати можна, і податки брати», - переконаний депутат.

Він вважає, що виділення з бюджету шалених грошей на стадіони – це не по-господарськи».

«Провів тоді президент федерації футболу Григорій СУРКІС роботу, виграли – хай би вони його й фінансували! Чи зібрали приватних спонсорів. Є гроші – проводьте, немає грошей – вибачте. Нам з державного бюджету державні програми фінансувати треба», - сказав В.МАКЕЄНКО.

Він також висловив думку, що резиденція Межигір`я забезпечує роботою жителів найближчих сіл.

«Цей об’єкт – на території України. Гірше, коли такі об’єкти на території Монако чи якихось островів. Тому що там цей об’єкт будується, там використовується робоча сила, там залишаються гроші. А коли він тут, і на ньому працюють люди з найближчих сіл, то що в цьому поганого?», - дивується депутат.

Він також висловив задоволення тим, що за минулий рік «ми не впали ні вліво, ні вправо».

«І переговори як на Захід, так і на Схід закінчилися нічим. Я особисто задоволений. Тому що я голосував за Декларацію про державний суверенітет у парламенті, за Акт про державну незалежність», - цитує В.МАКЕЄНКА Українська правда.