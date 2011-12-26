Україна різко спустилася у світовому рейтингу демократії

В Україні стало гірше з демократією - упорядники світового рейтингу віддали їй 79-е місце серед 167 держав. Торік Україна займала 67-е місце.

Щорічний рейтинг склав аналітичний відділ британського журналу The Economist.Ґрунтувалися аналітики на таких параметрах: виборчий процес і плюралізм, функціонування уряду, активність населення в політичному процесі, політична культура та громадянські свободи. Також визначали, до якого режиму влади належить держава - повна демократія, проблемна демократія, гібридний режим, авторитарний режим. Якщо в 2010 році Україна назвали країною з проблемною демократією (є проблеми з верховенством права, але в інших сферах дотримуються права і свободи), то тепер - з гібридною (вибори знаходяться під контролем влади і соцсвободи враховуються частково).

Політолог Володимир Фесенко вважає, що на місце України в рейтингу вплинуло гучна справа Тимошенко: «Вона зробила нас проблемною країною в очах європейців. Але рейтинг досить суб`єктивний і, якщо розширити класифікацію режимів влади, то ми будемо рівно посередині. У нас досить вільні вибори, але дійсно є проблеми з верховенством права», - цитує газета Сегодня.

Участь України спіткала також і Росію, зауважує видання. Вона спустилася з 107 місця на 117-е. На думку аналітиків, замість гібридної демократії тепер там авторитарний режим.

Замикають рейтинг найбільш недемократичних країн М`янма, Узбекистан, Туркменістан, Чад і Північна Корея.

Абсолютну демократію знайшли в Норвегії, Ісландії, Данії, Швеції, Новій Зеландії, Австралії і Чехії.