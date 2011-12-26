Прем'єр-міністри Росії та Молдови обговорять новий газовий контракт

Голова уряду РФ Володимир Путін і прем'єр-міністр Молдови Володимир Філат планують у телефонній розмові 26 грудня обговорити питання підписання нового контракту на поставки російського природного газу. Про це напередодні повідомив прем'єр-міністр країни Володимир Філат, виступаючи по національному радіо.



Він нагадав, що 31 грудня 2011 закінчується термін дії нинішнього контракту на поставки газу, і сторони мають два варіанти подальших дій - підписати новий довгостроковий контракт на поставки газу до Молдови з 1 січня 2012 р. або продовжити на деякий час термін старого контракту з тим, щоб за цей підготувати та укласти новий контракт. В.Філат зазначив, влада Молдови виступає за підписання з ВАТ "Газпром" нового довгострокового контракту на поставки газу в країну.



За словами молдавського прем'єра, у разі продовження терміну дії нинішнього контракту на поставки газу і використання колишньої формули визначення вартості "блакитного палива" його закупівельна ціна в першій половині 2012 р., як планується, знизиться. В.Філат нагадав, що поки Молдова купує російський газ за ціною приблизно 400 дол за 1 тис. куб. м., повідомляє РосБізнесКонсалтинг.