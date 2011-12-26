Янукович: країна стала заручником підпису однієї людини

Влада докладає всіх зусиль, щоб ціна на газ для громадян України не підвищувалася. Про це Президент України Віктор Янукович заявив в інтерв’ю програмі «Вечори з Віталієм Коротичем». «Ми сьогодні робимо все для того, щоб не піднімати тарифи на газ для населення», – цитує прес-служба.

Президент вкотре зауважив, що у зв’язку з невигідними газовими контрактами, підписаними у 2009 році, Україна платить за газ непомірно високу ціну. «Ми два роки поспіль платимо непідйомну ціну за газ. Країна стала заручником підпису однієї людини», – сказав В.Янукович

Україна й надалі будуватиме свої зовнішньополітичні відносини, виходячи з принципу національного прагматизму: «Ми з повагою ставимося до наших партнерів. Але завжди в основі взаємин лежить наш національний інтерес... Ми не повинні допустити, щоб наші інтереси хтось ігнорував. Ми повинні з нашими партнерами працювати так, щоб в основі цих відносин була взаємоповага», – підкреслив В. Янукович.

Президент наголосив на важливості економізації зовнішньої політики України та у цьому контексті - подальшому поглибленні двостороннього співробітництва з партнерами в світі. «Я не бачу сьогодні іншого шляху, ніж активізація двосторонніх відносин... Якщо ця політика буде успішною, якщо вона буде спрямована на зростання економіки, це даватиме позитиви людям, які живуть в нашій країні. Ми це добре розуміємо», – зазначив глава держави.

Зростання національної економіки є запорукою успішного вирішення соціальних проблем, переконаний Президент.

«Щоб ми мали можливість суттєво вирішувати соціальні питання, треба суттєво піднімати рівень економіки. За нашими розрахунками, зростання ВВП повинно бути не менше 6% щорічно. Краще – більше», - сказав глава держави. Він звернув увагу на тенденцію щодо покращення цього показника протягом останніх років: у 2010 році зростання ВВП склало 4,2%, цього року становитиме близько 5%.

Президент наголосив, що Україна продовжить рухатися шляхом зростання економіки, і до цієї роботи мають бути готові кваліфіковані кадри. «Якщо не буде руху вперед і не буде напруженої праці – не буде нічого. Я не вірю, що без великої праці можна чогось досягти», - сказав Віктор Янукович.