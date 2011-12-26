Греко-католикам жаль, що Янукович молиться за Україну лише з Агафангелом

Українська греко-католицька церква в особі її глави Блаженнішого Святослава (ШЕВЧУКА) висловлює жаль з приводу того, що «влада за Україну молиться без представників великої частини українців».

Так Предстоятель УГКЦ прокоментував УНІАН те, що представники УГКЦ не брали участі в Молитві за Українську державу та Український народ з нагоди закінчення 2011 року, яку відправив 23 грудня Митрополит Одеський та Ізмаїльський АГАФАНГЕЛ (Українська православна церква Московського патріархату) у присутності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, урядовців, депутатів.

«Ми тішимося, – каже глава УГКЦ, – що влада молиться, що звертається за допомогою до Господа Бога. Проте нам дуже шкода, що представники влади не захотіли молитися з представниками усіх Церков, які входять у Всеукраїнську раду Церков і релігійних організацій. Так, ми не можемо з братами нашими православними служити літургію, але подячний молебень – можемо, але…», – зазначив Блаженніший Святослав.

Та, незважаючи на це, за словами глави УГКЦ, греко-католики у кожній церкві «молитимуться і дякуватимуть Господу Богу за прожитий рік, випрошуватимуть усіх ласк і благодатей, необхідних нашому народу і нашій державі у новому році».

Як повідомляв УНІАН, Митрополит Одеський та Ізмаїльський АГАФАНГЕЛ відомий своїми заявами, що "Львів - це наша Чечня", "СРСР - наша спільна батьківщина". Автор порталу «Релігія в Україні» Володимир МЕЛЬНИК наводив свого часу слова АГАФАНГЕЛА, розміщені на одному з ресурсів: «Ті, хто не прийде на виборчі дільниці, сказав він з амвона, - і не проголосує за Віктора ЯНУКОВИЧА, повинен буде покаятися в цьому...»

Не менш відоме також реагування керівництва Одеської єпархії УПЦ МП на публікацію "Ритуальні гонорари Одеських храмів", підписану трьома журналістками газети «Сегодня». Спершу Митрополит АГАФАНГЕЛ публічно вимагав від журналісток вибачитися за статтю, потім на офіційному сайті Одеської єпархії, головним редактором якого є сам АГАФАНГЕЛ, з`явилося повідомлення із вказівкою духовенству молитися про "надоумлення журналісток хворобами": "Відтепер у Свято-Успенському, Свято-Пантелеймонівському, Свято-Іллінському і Свято-Іверському чоловічих монастирях будуть молитися про те, щоб Господь напоумив скорботами і хворобами озлоблених, збожеволілих наклепників на Христа і Його Святу Церкву Ольгу КНЯЗЬ, Світлану ГОДОВЕНКО і Лілію ФЕЩЕНКО".

Крім того, на сайті Одеської єпархії була розміщена заборона згаданим журналісткам - «єретикам, розкольникам, іновірцям і безбожникам … КНЯЗЬ, ГОДОВЕНКО і ФЕЩЕНКО» – «запалювати свічки і здійснювати будь-які молитовні дії у православному храмі».