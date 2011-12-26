Суд визнав законним порушення справ проти Мельниченка

Печерський районний суд Києва визнав законними постанови Генеральної прокуратури України від 2001 року про порушення кримінальних справ проти екс-майора Управління державної охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оголосила суддя Печерського райсуду Вікторія ГАРКАВА, відмовивши таким чином у задоволенні скарги на порушення кримінальних справ адвоката Миколи НЕДІЛЬКА.

У коментарі журналістам адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА зазначив, що безумовно оскаржуватиме в апеляційному суді це рішення.

Він назвав парадоксальним той факт, що відносно екс-президента України Леоніда КУЧМИ суд визнає незаконним порушення кримінальної справи по тій самій статті Кримінального кодексу, яка інкримінується його підзахисному, а відносно М.МЕЛЬНИЧЕНКА визнає порушення кримінальної справи законним.

Таким чином, зауважив адвокат, в Україні сьогодні спостерігаються подвійні стандарти у застосуванні норм закону тих чи інших осіб. А також таке рішення, на його переконання, свідчить про те, що до кримінальної відповідальності не можуть бути притягнуті високопосадовці держави, які скоїли злочин.