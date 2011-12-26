Суд визнав законним порушення справ проти Мельниченка

11:21, 26 грудня 2011
Політика
1647 0

Адвокат оскаржуватиме рішення

Печерський районний суд Києва визнав законними постанови Генеральної прокуратури України від 2001 року про порушення кримінальних справ проти екс-майора Управління державної охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оголосила суддя Печерського райсуду Вікторія ГАРКАВА, відмовивши таким чином у задоволенні скарги на порушення кримінальних справ адвоката Миколи НЕДІЛЬКА.

У коментарі журналістам адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА зазначив, що безумовно оскаржуватиме в апеляційному суді це рішення.

Він назвав парадоксальним той факт, що відносно екс-президента України Леоніда КУЧМИ суд визнає незаконним порушення кримінальної справи по тій самій статті Кримінального кодексу, яка інкримінується його підзахисному, а відносно М.МЕЛЬНИЧЕНКА визнає порушення кримінальної справи законним.

Таким чином, зауважив адвокат, в Україні сьогодні спостерігаються подвійні стандарти у застосуванні норм закону тих чи інших осіб. А також таке рішення, на його переконання, свідчить про те, що до кримінальної відповідальності не можуть бути притягнуті високопосадовці держави, які скоїли злочин.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter