Колесніков купить в Арбузова півкілограмову золоту монету

Віце-прем’єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ має намір придбати півкілограмову золоту монету вартістю 350 тисяч гривень, випущену до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.КОЛЕСНІКОВ заявив під час презентації серії монет, які випустив Національний банк України до Євро-2012.

Наголошуючи на тому, що навіть Радянський Союз не зміг провести жодного з чемпіонатів з футболу, Б.КОЛЕСНІКОВ сказав: «Так, готовий (придбати монету – УНІАН)».