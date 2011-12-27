Янукович переадресував Азарову претензії, почуті на прес-конференції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав низку доручень щодо опрацювання питань, порушених ЗМІ під час підсумкової прес-конференції глави держави.

Про це повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента України.

За результатами підсумкової прес-конференції Президента України В.ЯНУКОВИЧА, що відбулася 21 грудня 2011 року, та з метою опрацювання питань, порушених представниками засобів масової інформації під час цієї прес-конференції, прем’єр-міністрові України Миколі АЗАРОВУ доручено передбачити під час внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» видатки у необхідних обсягах на будівництво другої черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м.Хмельницький. За результатами виконання доручення пропонується доповісти до 1 лютого 2012 року.

Главі уряду також доручено до 31 грудня 2013 року забезпечити завершення будівництва Волинського обласного перинатального центру (м.Луцьк). Окрім того М.АЗАРОВУ доручено доповісти про забезпечення будівництва та реконструкції автомобільної дороги Київ–Черкаси–Дніпропетровськ, зокрема через м.Канів та м.Чигирин.

Генеральному прокуророві Віктору ПШОНЦІ запропоновано забезпечити повну і неупереджену перевірку інформації, наданої представниками засобів масової інформації під час прес-конференції, щодо діяльності голови Хмельницької обласної державної адміністрації Василя ЯДУХИ, голови Великоновосілківської районної ради Донецької області Валерія ШИРИ та вжити за результатами перевірки вичерпних заходів реагування відповідно до законодавства. Про виконання даного доручення пропонується доповісти до 20 січня 2012 року.