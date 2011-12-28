У Кличка підозрюють, що КС почав раніше святкувати Новий рік

Партія «УДАР» вважає, що рішення Конституційного Суду України, яке дозволяє уряду скорочувати соціальні виплати, вкотре підтверджує той факт, що сьогодні державна машина працює на захист інтересів влади. Україна стає країною комфортного проживання для вузької групи багатих людей, а проблеми соціально незахищених верств населення нікого не цікавлять.

Про це йдеться у заяві партії «УДАР», переданій УНІАН.

Зокрема, у партії вважають, що цей вердикт КС – перший, який дозволяє знижувати соціальні стандарти життя людей в країні, але далеко не перший, який демонструє непрофесійність та заангажованість цієї установи. «Конституційний Суд давно перетворився на філію Адміністрації Президента, тому його варто перенести за адресою прийняття рішень – з Жилянської на Банкову – для заощадження коштів», – вважають у партії.

«Примітно, що грудень для Конституційного Суду вже традиційно стає часом фатальних рішень. Колись саме в останні дні грудня тут ухвалювали рішення про можливість третього президентського терміну, доводячи суспільству, що один плюс один дорівнює нуль. Тепер ухвалили рішення, яке вдарить по соціально незахищеним верствам населення. Можна лише прогнозувати, яку бурхливу діяльність зі скорочення соціальних виплат розпочне невдовзі укомплектований мільярдерами Кабмін та його кишенькова Верховна Рада», – зазначають у партії «УДАР».

«Можливо, працівники Конституційного Суду раніше починають святкувати Новий рік, бо чим ще можна пояснити такі грудневі рішення, в яких відсутні здоровий глузд, логіка і вірність букві закону», – припускають в партії «УДАР».

«Якщо ж відкинути жарти, то очевидно, що цей вердикт свідчить про повний колапс системи правосуддя в Україні. Професія «суддя» стає найбільш залежною в Україні, а самі суди втрачають останні крихти довіри громадян, які більше не йдуть шукати там захисту», – зазначають в партії.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд України 26 грудня 2011 року прийняв рішення у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 4 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік». Зокрема, КС визначив, що Кабінет міністрів має право встановлювати розмір соціальних виплат у відповідності до фінансових можливостей держави. КС визнав конституційним пункт 4 прикінцевих положень закону про державний бюджет України на 2011 рік, яким уряду надається право встановлювати розмір соціальних виплат таким категоріям громадян: чорнобильцям, дітям війни і особам, звільненим з військової служби.

Опозиційні народні депутати, які були присутні під час оголошення рішення КС, вигукували: «Ганьба!».

Нагадаємо, стаття 22 Конституції України забороняє звуження прав громадян, зокрема соціальних: «Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При ухваленні нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження складу і обсягу існуючих прав і свобод».