Азаров розказав, яким бачить 2011 рік у підручниках історії

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ заявляє, що 2011-й рік увійде в історію України як рік початку реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Сьогодні ми проводимо останнє засідання уряду в 2011 році. Можна зробити певні підсумки і висновки. Головний з них це те, що нам вдалося остаточно подолати інерцію надзвичайно глибокого економічного спаду. Ми розуміємо, що чим глибше падіння, тим складніше і довше з нього виходити. Це в цілому економіки… 2011 рік запам’ятається нам проведенням глибоких і складних реформ. Пройдуть роки і в підручниках саме цей рік буде відзначений як поворотна віха в історії України», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, в 2011 році в Україні «багато речей почали робити вперше». Зокрема, це стосується економії енергоресурсів, впровадження енергозберігаючих технологій, підтримки вітчизняного товаровиробника і проведення імпортозаміщення.

«Ми почали формувати політику на запит громадянського суспільства, радячись з людьми, виходячи з їх інтересів», - зазначив він.

Що стосується нового, 2012 року, то М.АЗАРОВ відзначив, що він стане, зокрема, роком проведення Євро-2012 та парламентських виборів.