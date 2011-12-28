Мера Києва обиратимуть у липні?

Вибори мера Києва можуть відбутися не восени (одночасно з виборами до парламенту), як передбачалося, а вже в липні.

Як пише газета «Сегодня» (№293), такий варіант наразі обговорюють у кулуарах Верховної Ради.

Зокрема, політолог Вадим КАРАСЬОВ підтверджує, що наразі цю ідею активно обговорюють. «Так, я чую такі розмови. Виграє від цього нинішній голова КМДА Олександр ПОПОВ. Адже невідомо, якою буде осінь, протестні настрої буде розігріто перед парламентськими виборами, самого ПОПОВА асоціюватимуть з партією влади. А так вибори можна розвести. Тим паче на тлі проведеного чемпіонату з футболу, що стане плюсом для ПОПОВА. У липні місто порожнє, немає студентів - головних прихильників його конкурента КЛИЧКА», - сказав В.КАРАСЬОВ. Сам О.ПОПОВ поки що цю тему не коментує. «Вибори будуть тоді, коли вирішить парламент», - сказав О.ПОПОВ.

Головний суперник О.ПОПОВА Віталій КЛИЧКО вважає, що вибори мера потрібно проводити навіть у березні-квітні 2012 року. «Вони думають, що любов українців до футболу змусить киян полюбити владу. До того ж літо - пора відпусток, а отже, і низька явка виборців, ідеальний час для фальсифікацій. Влада повинна була провести вибори ще восени 2011 року, але заплющила очі на відсутність мера. Тому вибори треба проводити якомога швидше», - сказав В.КЛИЧКО.

Водночас опозиція, яку в Київраді представляє БЮТ, говорить, що потрібно домовитися про єдиного кандидата. «Чотири опозиційні сили - БЮТ, партія «УДАР» КЛИЧКА, «Свобода» і «Фронт змін» - повинні домовитися про єдиного кандидата, тоді у них є шанс перемогти, вигравши вибори у Олександра ПОПОВА», - сказав депутат Київради від БЮТ Олександр БРИГИНЕЦЬ.

Як пише газета, якщо опозиція висуне як «єдиного кандидата» не В.КЛИЧКА, а когось іншого, то навряд чи лідер партії «УДАР» відмовиться від участі у виборах. І тоді повториться ситуація 2008 року, коли на вибори йшов і В.КЛИЧКО, і кандидат від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ, що розпорошило голоси опозиції і в результаті переміг Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Видання відзначає, що час проведення виборів залежить від парламенту. У Партії регіонів дуже скептично оцінюють перспективи проведення виборів мера Києва в липні. А це означає, що шанси на це поки що дуже низькі. Перший заступник голови фракції ПР у парламенті Михайло ЧЕЧЕТОВ вважає, що перенесення виборів мера на літо - це лише розмови. «Так, тему виборів у липні обговорюють. Але не ми. Комусь дуже хочеться зірвати Євро-2012, от вони і розпускають такі чутки. Адже якщо вибори в липні, то вже в квітні місцева влада має все полишити і займатися тільки цим. А до Євро ще треба багато чого встигнути - дороги будувати, місто впорядковувати, транспорт запускати. Якщо всі займуться політикою, то ЧЄ зірвуть точно. І опозиція перша ж скаже, мовляв, дивіться, що з них взяти, вони Євро провести до ладу не зуміли», - сказав депутат. Високопоставлене джерело в Партії регіонів також говорить, що вибори мера пройдуть разом з парламентськими – восени 2012 року.