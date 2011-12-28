Янукович підписав держбюджет-2012

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон № 4282-VI «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Як повідомляв УНІАН, Закон «Про Державний бюджет України на 2012 рік» офіційно опубліковано у пресі.

Текст закону, який набирає чинності з 1 січня 2012 року, опубліковано у газеті «Голос України» (№ 246 від 28 грудня).

Верховна Рада України 22 грудня ухвалила цей закон.

26 грудня голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН його направив на підпис Президенту.

Даним законом передбачений обсяг дефіциту державних фінансів у розмірі 37,1 млрд. грн., що становить 2,5% ВВП.

Встановлено доходи зведеного бюджету у розмірі 424 млрд. грн., витрати - на рівні 461,7 млрд. грн., що на 4,2 млрд. грн. і на 3,2 млрд. грн. менше порівняно з першим читанням відповідно.

Збільшено планований обсяг державних запозичень у 2012 році на 7% - до 98,5 млрд. грн. Також збільшено запланований на 2012 рік дефіцит держбюджету на 4%, або на 1 млрд. грн. - до 25,130 млрд. грн.

Уряд погіршив прогноз зростання ВВП за підсумками 2012 року з 5% до 3,9%, прогноз номінального ВВП зменшено на 5 млрд. грн. - до 1,5 трлн. грн. Прогноз інфляції - на рівні 7,9%.