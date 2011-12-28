«Батьківщина» та «Народна самооборона» об'єднуються

Партії «Батьківщина» та «Народна самооборона» почали процес об’єднання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ.

За словами О.ТУРЧИНОВА, Комітет опору диктатурі неодноразово обговорював питання про реальне об`єднання опозиційних політичних сил для участі у виборах 2012 року.

«Відбулись консультації між керівництвом наших партій - партії «Батьківщина» і «Народної самооборони», і під час цих переговорів прийняте рішення розпочати процес об’єднання наших політичних сил на базі партії «Батьківщина», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На його переконання, це є прикладом інтеграції опозиційних сил для забезпечення перемоги над нинішнім режимом у наступному році.

Він зауважив, що процес єднання розпочався саме із заклику Юлії ТИМОШЕНКО щодо спільної участі у виборах. "Це питання обговорювалося з нашими лідерами і воно підтримане і Юлією ТИМОШЕНКО, і Юрієм ЛУЦЕНКОМ", - сказав О.ТУРЧИНОВ, додавши, що комунікація відбувається через захисників.

Зі свого боку член "Народної самооборони" Юрій ГРИМЧАК зауважив, що рішення про об’єднання не було спонтанним, оскільки його політична сила завжди підтримувала "Батьківщину" та Ю.ТИМОШЕНКО на пост Президента України. "Сьогодні ми зробили крок назустріч один одному", - додав він.

Ю.ГРИМЧАК також сказав, що з лідером "Народної самооборони" Ю.ЛУЦЕНКОМ погоджено питання обєдання. "Вчора було судове засідання. І ми спілкувалися з Юрієм Віталійовичем й останні вказівки були отримані від нього", - додав Ю.ГРИМЧАК.

Один з лідерів "Батьківщини" Микола ТОМЕНКО запевнив, що об`єднання двох партій триватиме не лише в Києві, але й на регіональному рівні. Він запевнив, що опозиція буде здатна сформувати єдиний список мажоритарників під час виборів 2012 року. Крім того, сказав він, буде дуже серйозна дискусія щодо кандидатів у депутати. "Ми проведемо обговорення, кого "Батьківщина" повинна делегувати у партійний список і кого "Батьківщина" повинна делегувати в узгоджені округи на регіональному рівні. Ми цю процедуру будемо проводити", - сказав він.

У свою чергу О.ТУРЧИНОВ повідомив, що тривають переговори з іншими партіями, які входять до Комітету опору диктатурі.