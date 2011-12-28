Тігіпко знайшов об'єктивні причини, чому йому зливатися з ПР зарано

Питання про об`єднання партії «Сильна Україна» з Партією регіонів остаточно буде вирішено наприкінці січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів лідер партії «Сильна Україна», віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО.

«Наприкінці січня буде з`їзд. Ось це поки що все. З`їзд усе вирішить», - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня з`їзд партії «Сильна Україна» вирішив провести додаткові консультації з приводу ймовірного об`єднання з Партією регіонів.

16 грудня С.ТІГІПКО не виключив самостійної участі його партії в парламентських виборах 2012 року.

Він відзначив, що на сьогодні тривають консультації з питання об`єднання, а також оцінки поточної ситуації в країні.

«Я планую, що другий етап з`їзду пройде до кінця січня. За цей час ми повинні з Партією регіонів обумовити нинішню ситуацію і ті методи, якими ми повинні змінити ситуацію, - без різких і жорстких дій ситуацію не виправити, - дуже багато нагромадилося проблем. Ці проблеми почали повсякчас додаватися. Я говорю про уповільнення реформ, про корупцію, про неповернення ПДВ, про нескінченні перевірки бізнесу. Це все вимагає рішення саме зараз, бо наступний рік - це рік парламентських виборів. І, не давши цих відповідей, йти на об`єднання дуже складно» - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він відзначив, що якщо не буде сформовано загальну позицію з вирішення вказаних вище питань, «Сильна Україна» може самостійно брати участь у парламентських виборах.

«Якщо ми знайдемо відповіді за ці питання, впевнений, об`єднання буде. Якщо не знайдемо відповіді - впевнений, на з`їзді буде ухвалено рішення не входити в Партію регіонів і йти на вибори самостійно» - наголосив С.ТІГІПКО.