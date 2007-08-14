Мороз програв суд

Окружний адміністративний суд м. Києва не задовольнив позовну заяву СПУ про визнання протиправними та скасування постанов ЦВК, у яких передбачено представництво БЮТ і “Нашої України” у виборчих комісіях.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову сьогодні оголосила колегія суддів Окружного адміністративного суду м. Києва.

Також суд не задовольнив клопотання представника СПУ Сергія БОЙКА. Він просив суд призупинити дію вчорашнього рішення ЦВК про формування окружних виборчих комісій.

У постанові суду зазначається, що її може оскаржити у Вищому адміністративному суді України не пізніше ніж у дводенний термін з моменту оголошення.

Сьогодні суд оголосив резолютивну частину постанови, повний текст якої буде надано сторонам-учасницям процесу завтра вранці.

У свою чергу, представник у суді від СПУ С.БОЙКО заявив журналістам, що політична сила, яку він представляє, не згодна з постановою суду і оскаржуватиме її.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня Соціалістична партія України оскаржила постанови ЦВК про участь представників БЮТ і “Нашої України” у формуванні виборчих комісій.

Соцпартія вимагала визнати протиправними та скасувати дві постанови Центральної виборчої комісії (№62, 63 від 3.08.2007р.). Цими постановами передбачається участь у формуванні виборчих комісій, зокрема, представників колишніх депутатських фракцій парламенту БЮТ та «Нашої України». У Соцпартії вважають, що на момент початку виборчого процесу зазначені фракції юридично перестали існувати, а повноваження депутатів-членів цих фракцій були достроково припинені на підставі рішень з’їздів відповідних партій.

13 серпня Центрвиборчком утворив 225 окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів. Згідно з рішенням, у кожній з комісій – по троє представників Партії регіонів, СПУ та КПУ, а від “Нашої України” та БЮТ по 4 та 5 почергово.

Сьогодні перший секретар політради СПУ Михайло МЕЛЬНИЧУК заявив, що партія визнає будь-яке рішення суду щодо представництва БЮТ та “Нашої України” у виборчих комісіях.