Чавес підозрює США у причетності до ракових хвороб у президентів

Президент Венесуели Уго Чавес вважає дивною низку ракових захворювань у лідерів країн Латинської Америки і підозрює, що до цього можуть бути причетні США.

"Здалося б дивним, якби вони винайшли технологію зараження раком, і про це просто поки не відомо?" - заявив Чавес у середу, маючи на увазі США, передає телеканал Venezuela de Television.

Напередодні стало відомо, що президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер, нещодавно обрана на пост глави держави вдруге поспіль, хвора на рак щитовидної залози, і 4 січня 2012 року буде прооперована в Буенос-Айресі. Крім того, в останні роки різні ракові захворювання виявлялися у президента Бразилії Ділми Руссефф і президента Парагваю Фернандо Луго. Самому Чавесу минулого літа також був поставлений діагноз рак, після чого він пройшов кілька курсів лікування на Кубі і на батьківщині. Зараз Чавес стверджує, що повністю переміг хворобу і абсолютно здоровий.

Президент Венесуели згадав про інформацію, що в середині двадцятого століття США проводили досліди у Гватемалі, заражаючи людей, у тому числі дітей і жінок, різними захворюваннями.

За словами Чавеса, пояснити масові захворювання раком у президентів країн Латинської Америки важко. Він згадав і слова кубинського лідера Фіделя Кастро, який закликав Чавеса бути обережнішими при спілкуванні з людьми.

У той же час Чавес підкреслив, що не висуває конкретних звинувачень, лише користується можливістю висловити свою думку з приводу "дуже дивних фактів, які важко пояснити".

РИА Новости