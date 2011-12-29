Експерт про головну перемогу-2011: є те, у що півроку тому ніхто не вірив

Директор європейських програм Центру міжнародних і порівняльних досліджень Олег ГРИЦАЄНКО вважає головною перемогою України цього року завершення підготовки Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Таку думку він висловив у рамках дослідницької програми Інституту Горшеніна «Підсумки 2011 року», повідомили УНІАН в інституті.

«Найголовніша наша перемога – те, що ми все-таки завершили величезну роботу з підготовки Договору про асоціацію з ЄС. І як би не складалася його подальша доля, але текст є, він узгоджений», - сказав він.

«Ще півроку тому ніхто не вірив у це, абсолютно різні були спекуляції – але цей текст є і він обов`язково рано чи пізно набуде чинності. Також добре виконується План дій щодо безвізового режиму – це те, що стосується всіх громадян, і це дуже добре», - вважає експерт.

Недоліком у роботі влади в році, що минає, О.ГРИЦАЄНКО, вважає те, що конкретні переговори з газового питання з Росією почалися досить пізно.

«До цього було багато нерозуміння, були політичні заяви, не в рамках партнерських відносин із Росією. Звичайно, зламати, змінити той газовий договір, який був підписаний, надзвичайно складно. Весь уряд, вся наша виконавча влада кинули на це всі сили, але лише зараз дві сторони віднайшли якийсь об`єктивний спільний грунт – консорціум. Це добре – але все-таки було втрачено час», - сказав він.

О.ГРИЦАЄНКО також зазначив, що в 2012 році хотів побажати «і країні, і зовнішній політиці, і експертам, які збираються за круглими столами, менше теоретизування й більше реалізму».

«Я б хотів, щоб наша зовнішня політика була якомога ближчою до інтересів простих наших громадян, які хочуть їздити без віз, шукати роботу й на Сході, й на Заході», - резюмував експерт.