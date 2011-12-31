Комісія УПЦ пропонує змінити назву Києво-Печерської Лаври

Комісія у справах монастирів при Священному Синоді Української Православної Церкви запропонувала не включати в назви храмів і монастирів УПЦ префікс «Свято-», залишити цей префікс лише в назвах таких храмів і монастирів, як «Свято-Троїцький» і «Свято-Духівський», а також - змінити назву Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври на «Києво-Печерська Успенська Лавра».

Про це зокрема йдеться у річному звіті Комісії, опублікованому в «Православному віснику».

Крім того, у звіті було запропоновано рекомендувати єпархіальним архієреям перед поданням на розгляд священного Синоду прохання про відкриття нового монастиря створювати власним рішенням архієрейське подвір’я, утворюючи при ньому чернечу громаду. Рішення ж про перетворення громади на монастир розглядати на Синоді не раніше, ніж через рік.

Також майбутній намісник монастиря має пройти стажування в одному з великих монастирів УПЦ під наглядом члена комісії.