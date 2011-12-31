Володар джек-поту здався підозрілим і грошей не отримав

04:55, 31 грудня 2011
Політика
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Ціна питання - 14 млн. доларів

ВамериканськомуштатіАйовагравець, який виграввлотереюджекпоту розмірі14,3 мільйонадоларів, з'явився повиграшзадві години дозакінченнятермінупридатностілотерейногоквитка,повідомляєБі-бі-сі.

Квиток бувпридбаний29 грудня 2010маловідомимінвестиційнимфондом,опікуном якогоєюристз Нью-Йорка на ім'яКроуфордШоу.

По виграшзвернулисяадвокатиШоу,однакорганізаторилотереївисловилисумнів узаконностівимог іоголосили,що видадутьгроші лишепісляперевірки.

Засловамиорганізаторівлотереї, їмне зрозуміло, чи єпереможцемрозіграшуособистоопікунфонду, чиорганізація, якувінпредставляє.

СамКроуфордШоубув недоступнийдлякоментарів.

 

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