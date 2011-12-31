Янукович розпустив "козаків Ющенка"

Указ Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з питань Українського козацтва спрямований на уникнення дублювання функцій профільних Рад, які нині діють як консультативно-дорадчі органи при главі держави та уряді.

Про це заявила радник Президента України – представник Президента у Конституційному Суді Олена ЛУКАШ, підкресливши, що підписаний 30 грудня указ припиняє діяльність Ради Українського козацтва як консультативно-дорадчого органу при Президентові України, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Указ видано з метою уникнення дублювання функцій Ради Українського козацтва як консультативно-дорадчого органу при Президентові та Координаційної ради з питань розвитку козацтва в Україні як консультативно-дорадчого органу Кабінету міністрів», - наголосила радник глави держави.

О.ЛУКАШ нагадала, що Рада Українського козацтва була створена колишнім Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ ще у червні 2005 року, проте через відсутність узгодженого бачення її членами завдань організації Рада упродовж останніх двох років не виконувала своїх функцій і взагалі не проводила засідань.

1 серпня 2011 року Кабінет міністрів утворив Координаційну раду з питань розвитку козацтва в Україні як консультативно-дорадчий орган уряду. Таке рішення було прийнято для аналізу стану розвитку козацтва в Україні; забезпечення координації відповідних заходів; налагодження конструктивного діалогу між органами влади та громадськими організаціями, статутна діяльність яких пов'язана з відродженням традицій козацтва в Україні.

Головою Координаційної ради став міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ, до її складу ввійшли представники Міністерств освіти та культури, МВС, МНС, Держприкордонслужби, керівники профільних громадських організацій. Установче засідання Координаційної ради відбулося 23 листопада.

Першочерговими кроками своєї діяльності Рада визначила вивчення актуальних питань розвитку козацтва, які потребують невідкладного розгляду; відпрацювання плану роботи на 2012 рік; підготовку та організацію з’їзду козацтва; доопрацювання типового статуту про козацьку організацію.

«Сподіваюся, діяльність Координаційної ради буде більш ефективним механізмом координації заходів із розвитку козацтва у нашій державі, адже рада вже активно розпочала свою роботу і консолідує навколо себе найбільш активні козацькі організації», - сказала О.ЛУКАШ.