Експерт: якби в Україні був свій Сибір, Тимошенко заслали б туди

Влада намагається максимально дистанціювати Юлію ТИМОШЕНКО від центрів впливу на політичні процеси.

Таку думку УНІАН висловив політолог Вадим КАРАСЬОВ, коментуючи етапування Ю.ТИМОШЕНКО із Лук’янівського СІЗО до колонії у Харкові.

За його словами, не варто у діях влади стосовно Ю.ТИМОШЕНКО шукати серйозні раціональні мотиви. “Тут більше ірраціонального, аніж раціонального”, - сказав він.

На думку політолога, влада підсвідомо відчуває тупиковість справи проти екс-прем’єра і керується страхом перед символічним, моральним впливом Ю.ТИМОШЕНКО на політичний процес. За словами В.КАРАСЬОВА, цей вплив трансформується у зростання як президентського рейтингу самої Ю.ТИМОШЕНКО, так і рейтингу партії “Батьківщина”, уособленням якої вона є.

За словами політолога, влада хоче фізично дистанціювати Ю.ТИМОШЕНКО від центру впливу. “Якби в Україні була своя Чита, свій Сибір, тоді ТИМОШЕНКО етапували б туди. На щастя, Україна не настільки велика країна. Тому влада керується принципом: “Геть із Києва, до Харківської колонії!”, – сказав В.КАРАСЬОВ.