Експерт: якби в Україні був свій Сибір, Тимошенко заслали б туди
Про глухий кут, рейтинг та ірраціональність
Влада намагається максимально дистанціювати Юлію ТИМОШЕНКО від центрів впливу на політичні процеси.
Таку думку УНІАН висловив політолог Вадим КАРАСЬОВ, коментуючи етапування Ю.ТИМОШЕНКО із Лук’янівського СІЗО до колонії у Харкові.
За його словами, не варто у діях влади стосовно Ю.ТИМОШЕНКО шукати серйозні раціональні мотиви. “Тут більше ірраціонального, аніж раціонального”, - сказав він.
На думку політолога, влада підсвідомо відчуває тупиковість справи проти екс-прем’єра і керується страхом перед символічним, моральним впливом Ю.ТИМОШЕНКО на політичний процес. За словами В.КАРАСЬОВА, цей вплив трансформується у зростання як президентського рейтингу самої Ю.ТИМОШЕНКО, так і рейтингу партії “Батьківщина”, уособленням якої вона є.
За словами політолога, влада хоче фізично дистанціювати Ю.ТИМОШЕНКО від центру впливу. “Якби в Україні була своя Чита, свій Сибір, тоді ТИМОШЕНКО етапували б туди. На щастя, Україна не настільки велика країна. Тому влада керується принципом: “Геть із Києва, до Харківської колонії!”, – сказав В.КАРАСЬОВ.