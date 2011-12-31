Президент ЄНП про етапування Тимошенко: Що далі, каторжні роботи?
15:44, 31 грудня 2011Політика
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Мартенс написав у Twitter
Президент Європейської народної партії Вільфред МАРТЕНС обурений фактом етапування колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до колонії з Київського слідчого ізолятора.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter
"Вражений, що екс-прем'єра України Юлію ТИМОШЕНКО було відправлено до виправної колонії. Що далі, каторжні роботи?", - зазначив В.МАРТЕНС.
Стосовно рішення Апеляційного суду міста Києва, який залишив без змін вирок Печерського районного суду Ю.ТИМОШЕНКО, президент ЄНП написав: "По суті, український суд залишив в силі недемократичні і політично мотивовані практики уряду. Жалюгідні".
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