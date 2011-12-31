Мер Одеси списав новорічне вітання у російських чиновників

Мер Одеси не зумів знайти потрібних слів, аби привітати городян з Новим 2012 роком. Як з'ясували журналісти місцевих ЗМІ, поздоровлення, з яким звернувся Олексій КОСТУСЄВ до одеситів, запозичив із звернень до росіян у минулі роки з боку вищих державних чиновників Російської Федерації.

Про це повідомляють ряд інтернет-видань, зокрема, www.048.ua, яке співставило тексти поздоровлення О.КОСТУСЄВА і російських екс-прем'єрів, губернаторів Іркутської області, Карелії й інших чиновників і виборних осіб.

«Дорогі одесити! Минають останні хвилини 2011 року. Як завжди, звершення року що минає не тільки відкривають нові перспективи, а й ставлять нові, деколи набагато складніші завдання», - так починається поздоровлення мера.

Дослівно так само зверталися в попередні роки до росіян місцеві чиновники, вказують журналісти, наводячи цитати новорічних звернень екс-прем'єрів Росії Михайла КАСЬЯНОВА президенту Татарстану і Михайла ФРАДКОВА жителям Карелії й Інгушетії, а також безліч інших поздоровлень жителям російських губерній.

Утім, з урахуванням того, що радником мера Одеси є російський політтехнолог Сергій НАЗАРОВ, звертають увагу деякі ЗМІ, цьому навряд чи варто дивуватися.