Тимошенко зустріла Новий рік в компанії сусідки по камері

Екс-прем`єр України Юлія Тимошенко зустріла Новий рік у товаристві сусідки по камері в 54-й Качанівській жіночій колонії в Харкові.

На знак солідарності зі своїм лідером активісти харківського відділення "Батьківщини" святкували прихід 2012-го під стінами колонії.

Прихильники Тимошенко запалювали бенгальські вогні, запустили феєрверк, пили шампанське, а о дванадцятій годині, коли настав Новий рік, заспівали гімн України, розповіла прес-секретар Харківської обласної організації ВО "Батьківщина" Юлія Германова.

"Ми нарядили ялинку перед колонією, де зараз перебуває Юлія Володимирівна. Повісили транспарант "Негідні владні рішення приймає влада негідників". Підтримати Юлію Володимирівну прийшли більше двохсот людей, у тому числі й депутати міської та обласної рад від "Батьківщини", - зазначила вона.

Водночас екс-прем`єру не дозволили дивитися новорічний концерт, оскільки їй заборонено спілкуватися з іншими ув`язненими: Тимошенко не тільки відбуває покарання за вироком, а й перебуває під слідством в іншій кримінальній справі.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко засуджена до 7 років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні повноважень при підписанні газових контрактів з Росією в 2009 році.

Напередодні Нового року її етапували з Лук`янівського СІЗО в Києві до колонії. 31 грудня народним депутатам вдалося передати Тимошенко невелику передачу до Нового року, але без ялинки і новорічних прикрас.

ТСН