У НУ-НС вважають, що ”Янукович і компашка” перейшли до ”чорнухи”

Пропозиція прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА скликати позачергову сесію Верховної Ради для скасування недоторканності депутатів та пільг високопосадовців є черговим PR-ходом.

Як повідомили УНІАН в прес-службі блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, про це заявив голова Житомирського обласного виборчого штабу блоку, народний депутат V скликання Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ.

“ЯНУКОВИЧ і компашка як завжди займаються не роботою, а брехнею. Заяви про дострокову сесію – це черговий піар-хід перед виборами”, - сказав він.

П.ЖЕБРІВСЬКИЙ наголосив, що парламент давно є неповноважним, і жодне рішення ВР не матиме правових наслідків. “Це можна розглядати як контрагітаційний захід Партії регіонів, спрямований на те, щоб довести надзвичайно важливе для суспільства питання до ідіотизму”, - переконаний він.

В той же час, за його словами, для скасування депутатської недоторканності потрібно внести зміни до Конституції. Згідно з чинним законодавством, нагадав П.ЖЕБРІВСЬКИЙ, для цього необхідно провести дві сесії ВР та отримати висновок Конституційного Суду на відповідний законопроект. Він також наголосив, що змінювати Основний закон не можна на позачерговій сесії парламенту.

“Виборча кампанія “регіоналів” перейшла у фазу “чорнухи”. Вони намагаються заговорити питання, яке порушив Президент України”, - сказав П.ЖЕБРІВСЬКИЙ. Він також наголосив, що Партія регіонів абсолютно не зацікавлена у скасуванні депутатської недоторканності, особливо зважаючи на деякі персоналії в її списку. “Багато “регіоналів” прагнуть сховатися за депутатською недоторканністю. Це стосується не тільки олігархів, а й певних урядовців. Адже багатьом із них після виборів доведеться відповідати за те, що вони наробили в міністерських кріслах”, - сказав П.ЖЕБРІВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Кабміну В.ЯНУКОВИЧ запропонував скликати позачергову сесію Верховної Ради для відміни недоторканності депутатів і пільг для чиновників усіх рівнів. «Давайте ініціюватимемо, є депутати, звернемося до Президента на початку вересня, до виборів зберемо депутатів і одностайно проголосуємо за відміну недоторканності і всіх пільг Президента, прем`єр-міністра, міністрів, депутатів Верховної Ради і суддів. Усіх! Давайте зробимо, і це буде нормальний підхід до виборів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Разом з тим прем`єр вважає заяву політичних опонентів про необхідність відміни депутатської недоторканності виключно передвиборним популістським гаслом. «Чому в 2005 році помаранчеві, які мали всю владу, цього не зробили, а взялися сьогодні в переддень виборів?», - поцікавився він.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що сьогодні має намір обговорити тему відміни недоторканності для чиновників усіх рангів з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.