Турчинов сказав, що готується з'їзд партії

Партія «Батьківщина» планує у березні провести черговий з’їзд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні журналістам у Києві.

«У нас готується з’їзд. Ми плануємо його провести десь у березні – на початку квітня. Безумовно, завданняи з’їзду буде відпрацювання і стратегії, і тактики нашої роботи», - сказав він.

При цьому перший заступник голови партії підкреслив, що це буде плановий, а не позачерговий з’їзд.

«Це буде черговий з’їзд. Ми самі приймаємо рішення, нам директиви ніхто не дає, партія сама приймає рішення про проведення з’їзду. Це плановий з’їзд, і в той же час я думаю, що в цьому, поточному році буде не один з’їзд у зв’язку із тим, що в цьому році, я сподіваюся, відбудуться парламентські вибори», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.