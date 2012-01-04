В Єгипті два автобуси з іноземцями потрапили в ДТП: 9 загиблих

Дві за день серйозні дорожні автоаварії сталися в Єгипті за участю іноземців.

Сьогодні вранці внаслідок ДТП за участю екскурсійного автобуса на північний схід від Каїра загинуло дев`ять єгиптян. Ще 13 чоловік постраждали, повідомляє NEWSru.

Пізніше автобус, в якому знаходилися іноземні туристи, перекинувся в районі містечка Рас-Судр за 250 км від Каїра на узбережжі Червоного моря.

Як повідомили представники місцевої поліції, серед потерпілих - дев`ять туристів з Данії і троє єгиптян, зокрема гід і водій. Четверо людей у тяжкому стані було доставлено в столичний госпіталь Насера. Більшість дістали порізи, удари і переломи, передає ІТАР-ТАСС.

Відомо, що туристи прямували із Шарм-еш-Шейха в Каїр на екскурсію. Що саме стало причиною ДТП, поки що невідомо. Розслідуванням інциденту вже зайнялася місцева прокуратура.