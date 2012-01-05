Німецька газета: Янукович веде подвійну гру

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ веде подвійну гру в зовнішній політиці, пише німецька газета Die Welt (переклад статті опубліковано на сайті «Інопреса»).

Президент України говорить про зближення з ЄС, проте орієнтується на Москву, а екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, пише Die Welt, є невід`ємною складовою його покеру за владу.

Як зазначає автор статті, В.ЯНУКОВИЧ у ході свого новорічного звернення до громадян країни говорив про Чемпіонат Європи з футболу й демократію. Про Ю.ТИМОШЕНКО, яку було переведено в одну з харківських колоній, він не згадав ні слова. Її переведення з київського СІЗО стало для експертів одним із доказів того, що очікувати звільнення лідера опозиції в найближчому майбутньому не варто, зазначає видання.

"Цього року популярність В.ЯНУКОВИЧА стрімко пішла на спад. Згідно з опитуваннями, діючого Президента підтримують всього 15% українців. Народ обурюється з приводу зростання податків і комунальних платежів та зниження розміру пенсій. Багато хто також вважає, що рівень корупції за ЯНУКОВИЧА зріс ще більше, й звинувачують Президента в негативному іміджі України на Заході", - пише газета.

Якби Брюссель, продовжує автор публікації, підписав Угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з Києвом до виборів, для В.ЯНУКОВИЧА це стало б великим успіхом. 52% українців, згідно з опитуваннями, підтримують перспективу вступу країни до Євросоюзу, а Брюссель, зі свого боку, зволікає з підписанням угоди, киваючи на дефіцит демократії в країні - й конкретно на процес над Ю.ТИМОШЕНКО.

"ЯНУКОВИЧ веде подвійну гру: він стверджує, що його цікавить європейська перспектива, залишаючи при цьому двері до Росії відкритими. Сусідня держава хоче залучити Україну до спільного з Казахстаном і Білорусією Митного союзу. Приманка Москви - дешевий газ", - зазначає німецька газета.

На думку експерта по Східній Європі Німецького товариства зовнішньої політики Штефана МАЙСТЕРА, "дешевий газ піде в Україну лише в тому випадку, якщо вона не підпише Угоду про асоціацію".