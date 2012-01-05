Біля Тимошенко прорвало каналізацію - ремонтувати обіцяють довго

У Харкові, по вул. Каштановій, поблизу Качанівської виправної колонії, де зараз перебуває екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, ремонтують каналізаційний колектор, ремонт може зайняти до декількох тижнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт Харківської міськради з посиланням на головного інженера комунального підприємства «Харківводоканал» Олександра КОВАЛЕНКА.

За його інформацією, увечері 3 грудня від абонента «Харківводоканалу», що проживає на вул. Каштановій, надійшла заявка про прорив каналізаційного колектора.

«На місце аварії виїхали фахівці, які виявили просідання труби каналізаційного колектора. Мережі зношені і потребують ремонту, оскільки фекальні води можуть стати джерелом зараження. Судячи з перебігу земельних робіт, з кількості вже вийнятого ґрунту, ми можемо говорити про великий обсяг робіт на цій ділянці», - повідомив О.КОВАЛЕНКО.

Він зазначив, що сьогодні складуть графік робіт, проте їхня тривалість залежить від характеру пошкодження. Наприклад, якщо пошкоджено всю ділянку каналізаційної мережі, то її потрібно повністю перекладати. Такий ремонт, стверджує О.КОВАЛЕНКО, може зайняти до декількох тижнів, але фахівці постараються максимально скоротити терміни робіт.

Повідомляється, що на сьогодні державна автоінспекція перекрила вул. Каштанову від пр. Гагаріна до вул. Морозова, над пошкодженою ділянкою колектора вже підіймають асфальтове покриття. На місце аварії завезли кілька машин піску, щоб після закінчення ремонту оперативно засипати розриття.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 січня, у дворі будинку навпроти входу до Качанівської виправної колонії № 54 пожежні служби шукали загоряння. За словами працівників МНС, до пожежної служби надійшов дзвінок про пожежу у внутрішньому дворі будинку. Після чого на місце події прибули три пожежні машини. Однак інформація про пожежу не підтвердилася.

Крім того, перед воротами колонії робітники комунального підприємства «Харківкомуночиствод» проводять ремонтні роботи. За словами керівника ремонтної бригади, проводиться чистка каналізації, і роботи триватимуть щонайменше протягом сьогоднішнього дня. При цьому ремонтники перегородили тротуар по вулиці Каштанівській, і перехожим доводиться виходити на проїжджу частину. Під стінами Качанівської колонії триває акція прихильників екс-прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО.