Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прийняла пропозицію канадських лікарів про незалежне медичне обстеження стану її здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

Він підкреслив, що захист Ю.ТИМОШЕНКО не сподівається на об’єктивне обстеження підсудної українськими лікарями. «Мова йде про те, що насправді всі лікарі, які залежні від влади, залежні від влади. Вони не можуть дати об’єктивного висновку, - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Адвокат наголосив на тому, що Ю.ТИМОШЕНКО «не може самостійно пересуватися. Я не можу слухати розповсюджені заяви про нормальний стан її здоров’я. Їм усім, звичайно, хочеться, щоб вона не вставала, не ходила і навіть не дихала».

С.ВЛАСЕНКО підкреслив, що незалежне медичне обстеження може бути проведене невідкладно, але тільки після дозволу керівництва колонії і правоохоронних органів. «Вона це не сама вирішує», - зауважив він.

С.ВЛАСЕНКО додав, що зараз Ю.ТИМОШЕНКО зустрічається з донькою Євгенією, і в окремій кімнаті для Ю.ТИМОШЕНКО «поставлене ліжко, оскільки вона не може пересуватися».