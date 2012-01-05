Прокурор вимагає смертного вироку для екс-президента Єгипту Мубарака

Прокурор вимагає смертного вироку для колишнього президента Єгипту Хосні Мубарака. Про це повідомляє "Эхо Москвы".

Також він зажадав смертного вироку для двох синів Мубарака. Екс-президента звинувачують у тому, що він віддавав накази про розстріл учасників демонстрацій. Суддя оголосив про перерву на засіданні до 9 січня.