Прокурор вимагає смертного вироку для екс-президента Єгипту Мубарака

15:41, 05 січня 2012
Політика
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Суддя оголосив перерву

Прокурор вимагає смертного вироку для колишнього президента Єгипту Хосні Мубарака. Про це повідомляє "Эхо Москвы".

Також він зажадав смертного вироку для двох синів Мубарака. Екс-президента звинувачують у тому, що він віддавав накази про розстріл учасників демонстрацій. Суддя оголосив про перерву на засіданні до 9 січня.

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