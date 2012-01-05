Прокурор вимагає смертного вироку для екс-президента Єгипту Мубарака
15:41, 05 січня 2012Політика
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Суддя оголосив перерву
Прокурор вимагає смертного вироку для колишнього президента Єгипту Хосні Мубарака. Про це повідомляє "Эхо Москвы".
Також він зажадав смертного вироку для двох синів Мубарака. Екс-президента звинувачують у тому, що він віддавав накази про розстріл учасників демонстрацій. Суддя оголосив про перерву на засіданні до 9 січня.
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