Губернатор: було два кортежі - один президентський, другий - Литвина

На Прикарпатті до дорожньо-транспортної пригоди, про яке повідомляли ЗМІ, кортежі високопосадовців не мають жодного відношення.

Про це сьогодні на сесії обласної ради сказав голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК, відповідаючи на запитання депутатів. За його словами, на новорічні свята «у нас було два кортежі». «Один - Президента, але він у ньому не їхав, - інформував посадовець. - Другий - голови Верховної Ради, але він їхав зі сторони Львова на Буковель». М.ВИШИВАНЮК зауважив, що машини, які потрапили у аварію, рухались у напрямку Калуша і «ніякого відношення ні до Президента, ні до адміністрації, ні до влади не мають».

За словами голови ОДА, в області триває розслідування, що з`ясує усі деталі цього ДТП.

Водночас він спростував поширену інформацію про причетність свого авто до названої аварії. За його словами, «той, хто приплітав мене до тої аварії, не знав простої речі, що номера машини «0010» в мене нема».

Як повідомляв УНІАН, 1 січня ц. р. у селі Майдан Тисменицького району Прикарпаття сталася аварія за участю кортежу з шести джипів. Кортеж рухався зі швидкістю близько 160 км/годину в межах населеного пункту і супроводжувався машиною ДАІ. В результаті аварії дві машини пошкоджені, в кюветі опинився мікроавтобус. У мінівені пасажирів не було. Втім, кортеж на аварію не зважив і продовжив рух, не пригальмувавши.

За інформацією ЗМІ, працівники ДАІ з міста Калуш, що прибули за викликом, фіксувати дорожню пригоду відмовилися, пояснюючи це тим, що територія не належить їхньому підпорядкуванню.

Між тим, у прес-службі ДАІ Івано-Франківщини спростували інформацію про те, що аварію в селі Майдан влаштував кортеж гостей Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, який на новорічні свята прибув у резиденцію Гута, що знаходиться за 22 км від місця аварії.