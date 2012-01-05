ЦВК просить 3.5 млн гривень на позачергові вибори

Центральна виборча комісія затвердила обсяг витрат з державного бюджету в сумі 3 млн. 509 тис. гривень на проведення 58 позачергових місцевих виборів у 23 регіонах України, які мають відбутися 18 березня поточного року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, відповідне рішення було ухвалено комісією під час сьогоднішнього засідання.

Відповідну суму коштів має виділити Міністерство фінансів України.

Крім того, на засіданні ЦВК було затверджено тимчасовий кошторис Центральної виборчої комісії на виконання бюджетної програми «Функціонування Державного реєстру виборців» на перший квартал 2012 року на загальну суму 364,2 тис. гривень.